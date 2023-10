Mencarelli (La Fabbrica), ‘siamo in prima linea su tema orientamento’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Siamo in prima linea rispetto al tema dell’orientamento: abbiamo creato questa piattaforma, quasi tre anni fa, WonderWhat con l’obiettivo di creare un canale di comunicazione tra la Generazione Z e le aziende; per fare in modo che gli studenti siano sempre più informati e consapevoli”. Così Angela Mencarelli, ceo La Fabbrica, nel suo intervento nel panel ‘Giovani e mondo del lavoro: l’importanza dell’orientamento’ nell’ambito del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in corso a Milano.