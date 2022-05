Mercato Juve, Kostic vicino: cifre e news

Maggio 31, 2022

(Adnkronos) – Filip Kostic vicino alla Juventus. Le ultime news di mercato rilanciate da Sky Deutschland accostano il 29enne esterno serbo dell’Eintracht Francoforte alla società bianconera. Kostic, che ha appena conquistato l’Europa League con la formazione tedesca, potrebbe arrivare a Torino in un’operazione da circa 15 milioni di euro.

La Juventus punta a rinforzare il settore degli esterni vista l’assenza di Federico Chiesa, che sta recuperando dopo l’operazione al ginocchio, e l’addio di Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto. Alla Juve pare vicino l’argentino Angel Di Maria, in uscita dal Paris Saint Germain e intenzionato a rimanere in Europa almeno un’altra stagione prima di rientrare in patria. Il futuro del 34enne potrebbe chiarirsi nelle prossime ore a Londra, dove domani Argentina e Italia si sfidano a Wembley. Il match potrebbe offrire l’opportunità di un nuovo contatto tra i rappresentanti del giocatore e la società bianconera.