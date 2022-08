Mercedes: al via in Alabama produzione nuovo suv Eqs

Agosto 25, 2022

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – Al via nello stabilimento di Tuscaloosa, in Alabama, la produzione del nuovo Suv EQS, il primo modello Mercedes 100% elettrico costruito negli Stati Uniti e che sarà distribuito a livello globale. Ad alimentare il Suv un sistema di batterie ad alta efficienza che sarà fornito dalla fabbrica Mercedes-Benz recentemente aperta nella contea di Bibb, sempre in Alabama. Due impianti, si sottolinea, costruiti intorno al concetto di sostenibilità e produzione a emissioni zero.

Il lancio dell’Eqs è un passo nel processo che porterà Mercedes-Benz Cars quest’anno a produrre otto veicoli completamente elettrici in sette siti in tre continenti. Lo stabilimento Mercedes-Benz di Tuscaloosa dal 1997 è il sito dove sono nati i grandi Suv Mercedes – con 4 milioni di unità prodotte – e vedrà entro fine 2022 l’avvio della produzione dell’Eqe.

Gli impianti in Alabama – che hanno visto un investimento da 1 miliardo di dollari solo per la produzione di sistemi e veicoli elettrici – danno lavoro direttamente a 4500 addetti e assicurano altri 11 mila posti includendo l’indotto.