Mercedes: in Cina successo per primo bond ‘green’, domanda 3 volte l’offerta

Novembre 28, 2022

Roma, 28 nov. – (Adnkronos) – Successo per l’emissione obbligazionaria ‘verde’ emessa in Cina da Mercedes, che diventa la prima casa automobilistica a emettere un ‘Green Panda Bond’. La richiesta per l’emissione – gestita da Bank of China e HSBC – è stata infatti 3,1 volte l’offerta del titolo – pari a 500 milioni di renmimbi (circa 68 milioni di euro) – che ha una durata di due anni e una cedola annuale del 2,9%. Il gruppo tedesco sottolinea come si tratti del proprio primo Green Bond al di fuori del mercato europeo , “emesso in linea con gli standard dei Green Bond nazionali cinesi e con Mercedes-Benz Ambition 2039”.

I proventi netti – si spiega – andranno alla controllata cinese Benz Mercedes-Benz Leasing Co che utilizzerà questi fondi per finanziare contratti a nuovi clienti per veicoli elettrici a batteria. Nel 2014, Mercedes-Benz Group era già stata la prima società non finanziaria straniera a emettere un Panda Bond.