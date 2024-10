Mercedes: in terzo trim. vende 595 mila unità, pesa rallentamento Cina

10 Ottobre 2024

Roma, 10 ott. – (Adnkronos) – Nel terzo trimestre vendite globali stabili per il gruppo Mercedes-Benz in quello che viene definito un “contesto difficile”: le vendite di automobili e van sono ammontate a 594.600 unità pari a un calo dell’1% sul trimestre precedente e del 3% su base annua. Il totale da inizio anno è di 1.763.200 unità vendute (-5%). In questo scenario il gruppo segnala l’aumento delle vendite della divisione Passenger Cars (+1% sul secondo trimestre) “spinte da una migliore disponibilità dei prodotti” anche se pesa “la domanda più debole, principalmente in Asia”. Scenario più complesso per Mercedes-Benz Vans soprattutto nei mercati principali Germania, Stati Uniti e Cina: la divisione ha venduto 91.100 unità nel terzo trimestre, -12% rispetto al secondo trimestre e – 13% rispetto al 2023. Dall’analisi delle vendite per alimentazione spicca il crollo delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) che con 42.500 immatricolazioni a livello globale perdono il 7% sul secondo trimestre e il 31% su base annua. Da inizio anno il totale è di 135.900 unità vendute (-22%). Al contrario e vendite di veicoli ibridi plug-in sono aumentate del 10% a livello globale nel terzo trimestre, principalmente trainate dal mercato statunitense.

Quanto ai segmenti per i veicoli Top-End le vendite sono scese del 19% a 61.800 unità per via del rallentamento del mercato cinese, mentre quelle di vetture AMG sono aumentate dell’8%. Quanto al segmento Core ha registrato un aumento del 4% a 301.000 unità. Stabili infine le vendite nel segmento Entry a 140.700 vetture, ma il gruppo evidenzia come questo andamento sia il risultato di una strategia di vendita orientata al valore rispetto ai volume.

A livello di macroregioni le vendite in Nord America sono aumentate in modo significativo del 29% rispetto al trimestre dell’anno precedente, mentre in Europa sono rimaste stabili su base congiunturale, a quota 158.300 veicoli. Le vendite in Asia si sono attestate a 226.300 unità ma – spiega il gruppo – “nonostante le sfide, Mercedes-Benz ha mantenuto la sua quota di mercato complessiva in Cina” anche se sul fronte elettriche la gamma sconta la concorrenza di modelli offerti con forti promozioni.