Mercedes, nel terzo trimestre la Cina traina le vendite globali (+23%)

Ottobre 11, 2022

Stoccarda, 11 ott. – (Adnkronos) – Nonostante un “mercato volatile” Mercedes-Benz mette a segno un terzo trimestre molto positivo con 517.800 unità vendute a livello globale (+21% annuo) in uno scenario in cui – si sottolinea da Stoccarda – la produzione e le vendite continuano a risentire della carenza di semiconduttori e dei problemi nelle catene di approvvigionamento. Il brand tedesco segnala poi la continua crescita dei veicoli elettrici con consegne di BEV che nel terzo trimestre sono più che raddoppiate a 30.000 unità (+115% su ano e + 28% rispetto al secondo trimestre. Nei primi nove mesi le vendite di veicoli 100% elettrici sono raddoppiate a 75.400 unità (+126%), con un record di consegne mensili a settembre (13.100 unità): a trainare questo segmento l’accoglienza per i nuovi modelli come l’EQB, con 3.400 consegne, e l’EQE di recentemente lanciato anche in Cina.

Proprio dal mercato cinese arrivano segnali incoraggianti con +37% di vendite su base annua e +26% sul secondo trimestre: a livello di Asia le vendite sono salite del 28% rispetto al terzo trimestre 2021.In Europa, le vendite hanno raggiunto 152.700 unità (+18%) nel terzo trimestre con una quota delle elettrificate (xEV, ovvero plug-in hybrid e 100% elettriche) di circa il 34%. Le vendite di veicoli di lusso di fascia alta in Europa sono salite a 16.400 unità (+29%) nel terzo trimestre, trainate principalmente dalle vendite di AMG con 9.800 unità (+29%). Bene anche il Nord America con 83.200 unità vendute (+26%), spinte dall’andamento negli Stati Uniti (+31%). Complessivamente i modelli a batteria (Plug-in e BEV inclusa smart) hanno raggiunto le 75.900 unità (+23%) nel terzo trimestre, pari a una quota del 15%, e un totale di 215.400 unità (+17%) nei primi nove mesi dell’anno .

Per quanto riguarda i tre segmenti (Top-End, Core ed Entry Luxury) l’andamento nel terzo trimestre è stato su base annua rispettivamente -1%, +36% e +6%. Nel segmento Core spiccano le performance dei nuovi modelli di Classe C (+55%), Classe E (+25%) oltre alla bestseller GLC venduta in 88.700 unità (+49%), nonostante l’avvio in germania della produzione del modello di nuova generazione.