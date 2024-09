Mercedes: taglia stime utili 2024 su problemi mercato Cina

20 Settembre 2024

Berlino, 20 set. – (Adnkronos) – La debolezza dell’economia cinese, con le ricadute sui consumi interni, gettano un’ombra sul business dei gruppi stranieri che operano nel paese: così, alla luce del rallentamento del primo mercato automobilistico mondiale – soprattutto nella fascia premium – il gruppo Mercedes-Benz ha tagliato le previsioni per l’anno finanziario 2024, con un Ebit ‘significativamente inferiore’ a quello 2023 laddove in precedenza aveva previsto un calo ‘leggero’ rispetto all’anno precedente. Mercedes sottolinea come, alla luce del rallentamento dell’economia cinese “nel complesso, si prevede che il mix delle vendite nella seconda metà del 2024 rimarrà invariato rispetto alla prima metà e quindi più debole di quanto inizialmente previsto”.

Inoltre, il colosso tedesco prevede che la seconda metà del 2024 registrerà “aggiustamenti di valutazione” con prezzi “dinamici” che avranno un impatto sui profitti. Di conseguenza, il Gruppo Mercedes-Benz ha rivisto le sue previsioni per l’intero anno con un ritorno sulle vendite rettificato annuo nel range 7,5%-8,5% rispetto alla precedente guidance 10%-11%. Il ritorno sulle vendite rettificato previsto per Mercedes-Benz Vans rimane invariato al 14%-15%, mentre il ritorno sul capitale proprio rettificato previsto per Mercedes-Benz Mobility rimane all’8,5%-9,5%.