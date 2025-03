Merck, nel 2024 fatturato a 21,2 mld (+0,8%) trainato da Healthcare

6 Marzo 2025

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Rispettando le previsioni Merck, azienda leader nei settori della scienza e della tecnologia, è tornata in crescita nel 2024 con fatturato a 21,2 miliardi di euro, +0,8% rispetto ai 20,9 mld del 2023, in crescita organica del 2,0% grazie alle forti vendite in Healthcare e al business dei Materiali per semiconduttori. L’Ebitda pre rose ha registrato una crescita organica del 6,9%, a 6,1 miliardi di euro. A trainare il risultato, spiega l’azienda nel corso di un incontro con la stampa, è stata la forte performance del settore Healthcare, la ripresa del Life Science e la crescita in utili nel settore electronics. Durante l’anno, Merck ha anche ridefinito strategicamente il proprio portafoglio per concentrarsi su aree di crescita. Dopo un solido quarto trimestre, l’azienda guarda con fiducia al 2025 e prevede una crescita organica del 3-6%, tra 21,5 e 22,9 miliardi di euro supportata dal suo portafoglio innovativo e dalla crescente domanda di tecnologie avanzate.

Particolarmente improntate è stata la performance del quarto trimestre 2024: il fatturato del gruppo ha segnato un +3,8% su base organica anno su anno, mentre l’Ebitda pre ha registrato un aumento organico del 19,7%. L’Healthcare ha visto una crescita organica dell’Ebitda pre del 34,2%, mentre Lifescience e l’elettronica sono cresciute organicamente del 16,0% e del 14,9%. Per l’intero anno, Merck ha registrato vendite nette di 21,2 miliardi di euro, un aumento organico del 2,0%. Complessivamente, nel 2024 hanno avuto una ruolo chiave i fatturati in aumento delle franchise dell’Healthcare e del business dei materiali semiconduttori. Il Life science hanno ripreso a crescere durante la seconda metà dell’anno.

A guidare l’impatto positivo sull’Ebitda pre, che ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro nel 2024, hanno contribuito, secondo l’azienda, l’aumento delle vendite, la temporanea riduzione della spesa in ricerca e sviluppo nell’Healthcare e la rigida riduzione dei costi. L’Ebitda pre margine è stato infatti del 28,7%, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il flusso di cassa operativo è cresciuto del 21,2% a 4,6 mld di euro. Infine, gli utili per azione pre sono stati di 8,63 euro. Il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di sorveglianza intendono proporre un dividendo stabile di 2,20 euro per azione all’Assemblea generale annuale del prossimo 25 aprile.