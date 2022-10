Meritocrazia Italia: da Cacciari a Fusaro sotto la lente il fallimento democrazia partecipativa

Ottobre 21, 2022

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Al via la seconda giornata del IV Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, in corso presso il Carpegna Palace Hotel a Roma. Al centro ‘obiettivo 2022 Democrazia partecipativa’, che analizzerà le ragioni del fallimento delle politiche del consenso nel nostro Paese. Tra gli interventi in agenda il presidente di Meritocrazia Italia Walter Mauriello e numerosi militanti di Mi; quindi il filosofo Massimo Cacciari; Nidal Thawabeth, console generale dell’ambasciata palestinese in Italia; il filosofo Diego Fusaro; l’ex senatore Francesco Urraro; Giuseppe Fioroni (Pd); Michele Gubitosa, vice presidente M5s; Ylenia Lucaselli, deputato Fdi; Catello Vitiello, deputato Iv; Paolo Russo, deputato Azione; Federico Freni, sottosegretario Mef Lega. Tra i temi al centro, la cultura della partecipazione; i social; politiche della stabilità.