Mes: Amendola, ‘Giorgetti sbugiardato, tragga conseguenze’**

Dicembre 21, 2023

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Ognuno farà quello che vuole ma noi per la storia e la serietà politica di questo Paese ma non parlateci più di Italia svenduta perchè l’Italia che va In Europa a testa alta è l’Italia che in Ue si comporta di conseguenza. Giorgetti ha detto all’Ecofin che l’Italia avrebbe ratificato il Mes: la parola è una in Europa e una in Italia”. Così Enzo Amendola in aula alla Camera sul Mes.

E su Giorgetti aggiunge: “Lo dico col massimo rispetto, abbiamo lavorato insieme ma un ministro che viene sbugiardata da questa aula, sbeffeggiato dal leader del suo partito, è un ministro che dovrebbe trarre le conseguenze”. Il “ricatto di non ratificare il Mes per trattare sul Patto di stabilità si è svelato, è il contrasto tra realtà e propaganda e per questo c’è che una crisi politica non nei numeri ma nella natura di questo intervento”.