Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Nuova puntata della maggioranza sul Mes. Non si presentano in Commissione esteri. Assenti ingiustificati e senza parere del governo. Ora il testo base andrà in aula, ma la questione non cambia: non sanno cosa fare. Siamo in Parlamento, ma loro continuano oltre ogni decenza”. Così Enzo Amendola del Pd su twitter.