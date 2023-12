Mes: Ascani, ‘governo irresponsabile isola Paese’

Dicembre 22, 2023

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Per evitare una plateale spaccatura della maggioranza ma, soprattutto, per non consentire a Salvini di presentarsi come campione del sovranismo a spese di FdI, la Presidente del Consiglio ha inferto un duro colpo all’affidabilità dell’Italia. Con la bocciatura del Mes la destra ha mostrato di ritenere più importanti i suoi equilibri interni e la competizione per le europee che gli interessi dell’Italia e la sua credibilità. Una linea irresponsabile, che isola il Paese in un momento particolarmente difficile sul piano economico e sociale”. Così Anna Ascani, deputata Pd e Vicepresidente della Camera.