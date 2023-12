Mes: Barelli, ‘se fosse utile per Patto stabilità disponibili a ratifica’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Il nostro governo sta discutendo in Europa per ottenere la deroga al Patto di stabilità, come peraltro chiedono anche altri paesi. Il MES non è una esigenza per il nostro paese, ma se fosse utile approvarlo per ottenere soddisfazione sul patto di stabilità, Forza Italia è disponibile, con una norma di salvaguardia che preveda l’autorizzazione del Parlamento in caso di suo utilizzo”. Lo ha dichiarato a margine del congresso provinciale di Lucca, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.