Mes: Boccia, ‘dal governo pregiudizio ideologico e Italia sempre più ai margini Ue’

Novembre 27, 2023

Roma, 27 nov (Adnkronos) – “Perché siamo l’unico paese dell’Euro zona che non l’ha ratificato? Io penso che non l’abbiamo ratificato per un pregiudizio ideologico di questa maggioranza e di questo governo. Ricordo che ratificarlo non vuol dire utilizzarlo. E perché non dare a tutti gli altri paesi la possibilità di utilizzarlo? Il nostro veto impedisce questo, mi sembra una strana concezione del vivere la comunità europea”. Lo ha detto Francesco Boccia a ‘Giù la maschera’ su Radio Rai1 parlando del Mes.

“Non ratificare il Mes è un errore politico clamoroso e se l’Italia mantiene questa posizione si iscrive tra qui Paesi che vogliono colpire alle fondamenta un vero processo di unità europea che ha già grandi ritardi”, ha spiegato il presidente dei senatori del Pd.

“L’Italia è stata sempre cuore e braccia dell’Europa. Al tempo del governo Meloni non vogliamo più essere né cuore né braccia. C’è sempre un alibi ora per far passere l’idea che i problemi del nostro Paese vengono da Bruxelles. E un modo di dire e di fare caratteristico dei governi sovranisti. E’ la loro narrazione -ha proseguito Boccia-. L’Italia oggi è ai margini dell’Europa. Dopo un anno di governo Meloni in sede Ecofin non si sente la voce del nostro ministro dell’Economia. Sui migranti, al di là della propaganda e dei blocchi, la situazione è peggiore di un anno fa. E dopo tanto discutere dopo un anno non si ratifica il Mes. Questa è la realtà, la realtà di una Italia ai margini dell’Europa”.