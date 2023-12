Mes: Bonelli, ‘maggioranza confonde Natale co Carnevale e continua ostruzionismo’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “La maggioranza ha confuso il Natale con il Carnevale e qui alla Camera dei Deputati , facendo, come ieri, ostruzionismo a se stessa per non ratificare la riforma del Mes. Una maggioranza ed un governo che hanno delegittimato il parlamento con sistematici voti di fiducia oggi la maggioranza si trasforma in opposizione. Mentre il paese aspetta norme per finanziare la sanitá, la scuola pubblica e il diritto allo studio, le pensioni, i provvedimenti contro la crisi ecologica”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli.