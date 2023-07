Luglio 15, 2023

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Il governo non ha una autentica strategia, e rischia la tempesta perfetta tra PNRR, MES, patto di stabilità e immigrazione. Ora che abbiamo quasi esaurito i giorni del calendario per concepire e votare in Aula varie giornate e ricorrenze, ne possiamo parlare in Parlamento in un dibattito aperto e trasparente in cui il governo spieghi finalmente e definitivamente che cosa ha in mente?”. Lo scrive su Facebook il senatore del Gruppo Azione-Italia Viva Enrico Borghi.