Mes: Borghi (Lega), ‘non voterò mai la ratifica’

Gennaio 17, 2023

Roma, 17 gen (Adnkronos) – “È che in questo Mes ci sono cose senza senso. Il mio nome, sulla ratifica, non ci sarà”. Lo dice il senatore della Lega Claudio Borghi alla ‘Stampa’ spiegando: “Combatterò il Mes con ogni mezzo possibile e non voterò mai una ratifica con qualsivoglia postilla o rassicurazione dovesse essere accompagnata” e “per noi non è nemmeno un tema di governo o meno, è una questione storica”.

Per Borghi, “questo nuovo trattato del Mes è peggiore di quello vecchio”, perchè l’Italia ha versato al fondo già 15 miliardi “ma nel nuovo trattato c’è scritto che la mancante parte del capitale può essere richiesta, a totale discrezione del direttore del Mes, e che lo Stato deve adempiere entro una settimana. In altre parole, si può chiedere all’Italia di saldare i mancanti 115 miliardi in una settimana, portandola verso il fallimento. E il direttore del Mes godrebbe, sempre secondo il trattato, dell’immunità penale e civile”, spiega Borghi.