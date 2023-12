Mes: Borghi, ‘maggioranza divisa, Meloni in difficoltà’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “In Senato è emersa la difficoltà della premier Meloni ad affrontare un tema, quello della ratifica del Mes, su cui in Europa la stanno aspettando al varco”. Lo dice a Radio Leopolda il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“Se solo l’Italia non affronta la ratifica, è inutile immaginare che il Mes possa essere usato come elemento negoziale per altre partite, come quella sul patto di stabilità. Meloni avrebbe avuto molta più forza se si fosse presentata al consiglio europeo con l’approvazione del Mes. E invece resta un tema che corrode dall’interno il governo e la maggioranza e non fa bene all’Italia”.

“Quando il populismo sale al governo, e vale per Meloni come per Conte che si è espresso contro il Mes dopo che il suo esecutivo l’aveva votato, viene a galla tutta la sua inadeguatezza. E oggi – prosegue Borghi – siamo nella situazione paradossale per cui alla Camera assistiamo ad un ostruzionismo alla rovescia, la maggioranza che prende tempo per non discutere del Mes e non decidere, dimostrando le proprie contraddizioni interne”.