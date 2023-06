Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu (Adnkronos) – La Conferenza dei capigruppo della Camera ha calendarizzato l’approdo della riforma del Mes in aula a partire da venerdì prossimo, 30 luglio, per quel che riguarda la discussione generale. L’esame del provvedimento, con il possibile voto, proseguirà poi dal 4 luglio. Per quel giorno, però, il calendario prevede una serie di Pdl (voto a distanza, professioni, anniversario Matteotti, pensioni, commissione Covid, maternitò surrogata tra le altre).