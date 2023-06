Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Finora usavamo alla anglosassone ‘Governo ombra’ per indicare la struttura varata dal gruppo piu’ grande di opposizione. Da oggi con la scomparsa di Governo e maggioranza dalla commissione Esteri nel voto sul Mes si puo’ usare anche per un esecutivo in carica che scompare nell’ombra”. Così Stefano Ceccanti su twitter.