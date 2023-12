Mes: Conte, ‘finita propaganda è ora realtà, Meloni ha mentito al Parlamento’

Dicembre 21, 2023

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “C’è sempre un momento in cui la propaganda va via e resta la realtà dei fatti. Meloni ha detto che il Mes è passato col sangue degli italiani, senza dibattito parlamentare, col favore delle tenebre: se oggi siamo qui vuole dire che non è vero, che Meloni ha mentito al Parlamento. Oggi decidiamo, decidete sul Mes e vi assumete le vostre responsabilità”. Così Giuseppe Conte in aula alla Camera sul Mes.