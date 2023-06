Giugno 23, 2023

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “La pacchia è finita per il nostro governo e non per l’Europa. Il fronte europeo più caldo è quello del Mes. Che hanno fatto i nostri patrioti ieri alla Camera? Hanno disertato”. Così Giuseppe Conte al convegno dei Giovani di Confindustria a Rapallo.