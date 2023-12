Mes: Conte, ‘vostro no non nasconde fallimento, avete preso italiani per stupidi?’

Dicembre 21, 2023

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Pensate che gli italiani siano così stupidi che col voto di oggi, penso sarà un no, voi mascherate il vostro fallimento sull’immigrazione e sulla crescita? Ma che avete preso gli italiani per un popolo di stupidi?”. Così Giuseppe Conte in aula alla Camera sul Mes.