Mes: Crosetto, ‘io contro e non ho cambiato idea, per fortuna non voto in Parlamento…’

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Il tema della discussione del Mes è parlamentare, io sono l’unico che votò contro con dichiarazioni anche forti, ma è un passaggio parlamentare e non governativo. Alla fine di questo percorso la maggioranza deciderà qual è la posizione e necessariamente sarà compatta. Ciò detto, è un tema parlamentare il Mes, fa parte del potere legislativo e non esecutivo, io ho la stessa posizione che avevo 12 anni fa e non me la rimangio, poi per fortuna non voto, non sono parlamentare…”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, al Forum Adnkronos, circa la ratifica del Meccanismo europeo di stabilità, confermando che il voto non si terrà giovedì ma sicuramente slitterà “al prossimo anno”.

“Ora abbiamo due passaggi epocali davanti: questo venerdì il Consiglio sul bilancio d’Europa -come deve diventare, se deve trasformarsi e come dovranno contribuire gli Stati- che significa anche pensare se ci sarà un’accelerazione verso gli Stati Uniti d’Europa, quindi non è un dibattito solo tecnico ma molto politico. Poi ci sarà l’Ecofin prosegue Crosetto – dove ci sono diverse anime e impostazioni, sia per quanto riguarda i parametri sia per l’evoluzione del concetto che aveva determinato il Patto di stabilità, perché tutto può fare la politica tranne distruggere gli Stati perché si è posto 10 o 15 anni prima un obiettivo tecnico”.

“In questa discussione all’Ecofin ci sono posizioni come quella che stiamo sostenendo noi”, ovvero “se ci sono delle spese obbligatorie -come quelle per la difesa e per la transizione ecologica- e Stati obbligati a sostenerle, non si può poi tramite quell’obbligo costringere gli Stati a sottrarre spese sulla sanità o sul sociale, quindi o le escludete dal Patto di stabilità oppure condannate quei paesi” che devono onorare gli impegni “a mettersi in crisi dal punto di vista sociale e interno. Questo io l’ho detto anche al ministro dell’Economia tedesco”.