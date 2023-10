Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Ultimo messaggio per Giorgia Meloni. L’Italia deve approvare il Mes entro la fine dell’anno se non vuole mettere a rischio la stabilità di tutti gli Stati europei che l’hanno già sottoscritta. L’appello è del direttore generale del Mes, Pierre Gramegna. La maggioranza in Italia rifletta: la credibilità del nostro Paese rischia il precipizio”. Lo afferma l’eurodeputato di Italia Viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe.