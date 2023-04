Mes: De Luca (Pd), ‘da governo posizioni false e ideologiche’

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Dispiace per gli italiani dover smentire e smontare per l’ennesima volta posizioni ideologiche della destra. Dire, come ha fatto il ministro Crosetto, che la riforma del Mes favorisca il ‘commissariamento da parte della Troika’ è semplicemente falso. Al contrario di quanto afferma, il Governo, infatti, la riforma del Mes rafforza la stabilità economico-finanziaria dell’Europa e la tutela dei risparmiatori in caso di crisi bancarie. Dopo le preoccupanti notizie sul Pnrr, la destra continua a isolare e a far perdere credibilità al nostro Paese. E a pagare i danni di queste posizioni sono purtroppo gli italiani”. Lo afferma Piero De Luca, vicepresidente gruppo Pd Camera.