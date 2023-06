Mes: Della Vedova, ‘da Più Europa sì con Pd e Terzo Polo, M5s apre fronte con Ue’

Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Più Europa ha convintamente votato a favore del testo base per la ratifica della riforma del Mes, insieme a Terzo Polo e Pd, perché l’Italia sta perdendo tempo e credibilità in una fase in cui si sta negoziando la nuova governance economica a livello europeo. Il Pd dovrebbe prendere atto che il preannuncio di voto contrario del M5S, astenutosi in commissione, apre un altro fronte dopo quello sull’Ucraina, quello sull’Ue”. Lo scrive su Twitter Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa e membro della Commissione Esteri della Camera.