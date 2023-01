Mes: Della Vedova, ‘dopo ratifica Meloni chieda scusa ad elettori’

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “È evidente l’imbarazzo con cui la destra al governo sta cercando di giustificare e minimizzare il clamoroso dietro-front sulla ratifica del Mes. Meloni, negli anni in cui è diventata leader della destra sovranista, ha sbagliato tutto sull’Europa e sta facendo il contrario di ciò che ha predicato, come sul Mes. Basterebbe ammetterlo, scusarsi con coloro che le avevano creduto e rivendicare la ratifica del Mes come la cosa giusta da fare nell’interesse dell’Italia, come pensiamo noi di +Europa”. Lo scrive su Twitter il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova.