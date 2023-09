Mes: Della Vedova, ‘Meloni darà ok, perso inutilmente tempo e credibilità’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Leggo che Meloni, salvo smentite imminenti, dopo avere inutilmente perso tempo e credibilità, darà oggi l’indicazione di preparare il parlamento alla ratifica del Mes. Non c’è un parlamento da preparare, come Meloni ben sa, si tratta solo di dare indicazione a FdI e Lega che la ricreazione è finita, che le fumisterie sovraniste da campagna elettorale vanno accantonate e che si tratta semplicemente di votare sì alla proposta di ratifica già arrivata in aula alla Camera nei mesi scorsi”. Così Benedetto Della Vedova di Più Europa.

“Meloni arriva tardi e male a questo appuntamento, la negoziazione ‘a pacchetto’ era solo nella sua testa e la Legge di stabilità non sarà da ‘nuovo rinascimento italiano’ ma da paese che cresce assai meno delle previsioni di iniziò anno”.

“Da questo punto di vista, portare in alto il deficit programmato per il 2024 per soddisfare qualche promessa elettorale sarebbe una mossa sbagliatissima, a maggior ragione ora, a poche settimane dalla chiusura del negoziato sul nuovo patto di stabilità. Se alzando le previsioni di deficit dovesse mai verificarsi un aumento dello spread, Meloni e i suoi non potranno certo gridare al complotto”.