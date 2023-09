Mes: Donohoe, ‘Giorgetti ci ha descritto situazione politica, nessuno può essere sicuro di risultato’

Settembre 15, 2023

Santiago de Compostela, 15 set. – (Adnkronos) – “Tutti noi conosciamo le incertezze insite in ogni processo politico: ci vorrebbe un ministro molto, molto fiducioso, su qualsiasi materia, per prevedere un qualsivoglia risultato con assoluta certezza”. Così il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe risponde, in conferenza stampa al termine della riunione, a chi gli chiede se il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti abbia assicurato o no ai colleghi che il governo troverà una maggioranza per ratificare la riforma del Mes.

Giorgetti, continua Donohoe, “ci ha descritto le sfide della situazione politica in Italia al momento, che tutti riconosciamo, e ha sottolineato i suoi sforzi. A questo riguardo, che tutti apprezziamo, non abbiamo l’aspettativa realistica che qualcuno possa predire un risultato certo”, per quanto riguarda la ratifica della riforma del Mes nel Parlamento italiano.