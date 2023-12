Mes: Donzelli, ‘continua a essere inutile se cambiano condizioni valuteremo’

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Il Mes attualmente continua a non essere utile. Se, grazie a Giorgia Meloni e alle trattative che facciamo in Europa, cambiano le condizioni vedremo le nuove condizioni”. Lo ha affermato Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Agorà’ su Raitre.

“Non sfuggirà a nessuno -ha aggiunto- che la Germania in questo momento non ha le condizioni economiche che aveva in passato, per la prima volta ha un serio problema a chiudere il bilancio, le banche tedesche hanno serie difficoltà con i derivati che non sanno come smaltirli, è chiaro che alla Germania il Mes dispiace meno che all’Italia. Noi non è che dobbiamo per forza fare nè la guerra nè i favori alla Germania, dobbiamo trovare una soluzione a livello europeo affinchè si facciano gli interessi delle varie nazioni in modo concomitante, perchè non si devono fare sempre gli interessi degli altri, possiamo provare a difendere anche un po’ gli interessi degli dell’Italia”.

“Sono soldi -ha concluso Donzelli- che dobbiamo togliere dalle casse dell’Italia per andarli a mettere in un conto che tutti dicono non servirà mai. Possiamo utilizzare bene i soldi degli italiani che fanno fatica a pagare le tasse o li vogliamo mettere in un fondo che nessuno utilizzerà per accontentare qualche commentatore di sinistra?”