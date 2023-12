Mes: Faraone, ‘mancato ok Italia blocca paesi Ue, ma parabola Meloni sta per finire’

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “La parabola di Giorgia Meloni sul Mes sta per concludere la sua traiettoria. Sta solo capendo come fare a attutire la caduta e il rumore del tonfo che ne conseguirà. Deve spiegare a Bagnai, Borghi, Salvini e tutti quelli che ha fomentato in questi anni contro l’Europa, perché li abbandona al loro destino, ma in realtà ha capito quali sono le conseguenze dell’isolamento dell’Italia a Bruxelles. La Presidente del consiglio sa benissimo e finge di non sapere, che la mancata sottoscrizione da parte italiana della riforma del meccanismo europeo di stabilità blocca anche gli altri Paesi Ue. Tempo scaduto”. Così il capogruppo di Iv alla Camera, Davide Faraone, su twitter.