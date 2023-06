Giugno 30, 2023

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – ”Non è una questione se spostare o meno in avanti. Quello che vedo è un grande caos all’interno della maggioranza che fa in qualche modo ostruzionismo a sé stessa. Però il punto è parlare e comprendere bene cosa sia il Mes. Per esempio io e noi non siamo d’accordo ad accedere ai fondi del Mes”. Lo ha affermato l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, del Movimento 5 stelle, ospite di ‘Agorà’ su Raitre.