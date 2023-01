Gennaio 15, 2023

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Il Mes “sarà ratificato, non può che essere così, se non va bene nessuno ti obbliga a chiedere quel denaro”. Lo ha affermato Gianfranco Fini, intervistato da Lucia Annunziata a ‘In Mezz’ora in più’ su Raitre.