Mes: Fontana, ‘Parlamento è sovrano, è la democrazia’**

Dicembre 28, 2023

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Il Parlamento è sempre sovrano, la maggioranza dei parlamentari ha deciso di esprimersi in questo modo, questa è la democrazia. C’era da fare un passaggio parlamentare. Non posso che accettare questo verdetto in base al principio democratico”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, all’incontro con la stampa parlamentare sulla bocciatura della ratifica del Mes.