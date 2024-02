Mes: Fontana ringrazia Mulè per lavoro svolto, ‘rispettato regolamento per relazione finale’**

Febbraio 8, 2024

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha incontrato il presidente del Giurì d’onore, Giorgio Mulè, per comunicargli la decisione di accettare la richiesta di Giuseppe Conte e di sciogliere l’organismo parlamentare che era stato costituito su richiesta dello stesso leader M5S, per dirimere la controversia con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito delle vicende relative all’adesione dell’Italia al Mes. Fontana, spiegano fonti della Camera, ha ringraziato Mulè per l’accuratezza e la precisione del lavoro svolto e per la perfetta aderenza al regolamento della Camera della procedura seguita per giungere alla relazione finale.