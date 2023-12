Mes: Gramegna, ‘ministri Eurozona sperano in ratifica Italia settimana prossima’**

Dicembre 7, 2023

Bruxelles, 7 dic. – (Adnkronos) – Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante l’Eurogruppo “ha indicato” che la ratifica del trattato che riforma il Mes “sarà discussa in Parlamento la settimana prossima” e nella riunione “sono state espresse molte speranze” che la prossima “possa essere una settimana di successo” per quanto riguarda la ratifica da parte dell’Italia. Lo dice il direttore del Mes Pierre Gramegna, in conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo a Bruxelles.