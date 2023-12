Mes: Gubitosa (M5S), ‘governo di finti patrioti, maggioranza spaccata’

Dicembre 21, 2023

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Il governo è ormai in tale difficoltà che è costretto a inventarsi l’ennesimo stratagemma per nascondere i suoi fallimenti a livello internazionale e l’irrilevanza dell’Italia in ambito europeo, che sono sempre più evidenti. Da una parte registriamo la rinuncia dell’esecutivo a combattere per gli interessi nazionali sul Patto di Stabilità, a proposito del quale Meloni e i suoi hanno ormai convintamente sposato la linea della peggiore austerità, e dall’altra certifichiamo il colossale buco nell’acqua sulla questione della redistribuzione dei migranti, maldestramente nascosto sotto il tappeto degli inutili accordi con Tunisia e Albania. Una politica estera da barzelletta da parte di un governo incapace”. Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

“Oggi Meloni prova a uscire dall’angolo esprimendo parere negativo sulla ratifica del Mes, proprio quello che, stando alle sue parole, era già stato ratificato da Conte con il favore delle tenebre. Il voto di oggi ci dà quindi pienamente ragione: su questo la premier aveva mentito agli italiani e al Parlamento. E dimostra plasticamente la spaccatura interna alla maggioranza, che prende due diverse posizioni su un tema cruciale per il futuro dei Paesi membri dell’Unione Europea. Non ci faremo ingannare da questo governo di finti patrioti”, conclude.