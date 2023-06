Mes: Lorenzin, ‘incredibile assenza maggioranza’

Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Il Mes passa grazie al Pd. È incredibile che la maggioranza diserti una votazione così importante per la reputazione dell’Italia e per il suo posizionamento in Europa. Per non mostrare le divisioni interne e replicare il disastroso spettacolo a cui abbiamo assistito ieri in Senato sul dl lavoro, scarica la responsabilità del voto sul Mes sull’opposizione. Ancora una volta la responsabilità del ruolo dell’Italia cade sulle spalle del Pd”. Lo dice la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo del Pd.