Mes: Lorenzin, ‘vittoria di Pirro sovranista di Italietta’

Dicembre 23, 2023

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Ma cosa ci sta a fare ancora lì Giorgetti? Un ministro sfiduciato dalla maggioranza, dal suo stesso partito e dalla sua premier? Nel merito ha ragione lui, e quando siederà al tavolo dei ministri dell’Economia europea sarà un’Italia balbettante e indebolita quella che deve rappresentare. Quella sul Mes è una vittoria di Pirro sovranista, buona da dare in pasto alla stampa nostrana, ma che non serve a niente al Paese e anzi ci fa sembrare la caricatura dell’Italietta che urla e strepita per il nulla. Una scelta che ci isola e che facciamo fatica a spiegare ai tavoli europei dove ben altro dovremmo chiedere: da investimenti a strategia industriale a immigrazione. Insomma, ancora una volta roba da asilo Mariuccia”. Così la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del Gruppo del Pd.