Mes: Lupi, ‘ci asteniamo, opposizione vuole solo dimostrare che siamo divisi’**

Roma, 21 dic (Adnkronos) – “Noi Moderati si asterrà. Del Mes non gliene frega a nessuno dell’opposizione, ma vogliono dimostrare che la maggioranza è divisa, l’Italia non è autorevole. Noi dovremmo fare tutti il tifo nella stessa direzione”. Lo ha detto Maurizio Lupi in aula alla Camera, interrotto a un certo punto dei suo intervento dalle proteste del gruppo di FdI.