Mes: Magi (+Europa), ‘con relazione Mef crolla castello carte fake news Meloni’

Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Questa maggioranza di governo ha sostenuto per anni che il MES fosse pericoloso, rischioso, addirittura un inganno per il popolo italiano senza avere mai uno straccio di documentazione tecnica a sostegno. Ieri invece all’improvviso leggiamo che il capo di gabinetto del Ministro dell’economia Giorgetti sottoscrive un testo nel quale non solo c’è scritto che il MES non ha rischi, ma addirittura che è un’opportunità per il nostro Paese perché favorirebbe la fiducia dei mercati mostrando una maggiore coesione dei paesi europei per fronteggiare eventuali rischi, favorendo le condizioni di finanziamento del debito anche per l’Italia. È evidente che all’interno della maggioranza c’è un’enorme contraddizione. La certezza che abbiamo è che ieri all’improvviso è crollato il castello di carte fatto di fake news, demagogia e retorica anti europea e anti tedesca alimentato in questi anni dalle forze oggi al governo”. Lo ha detto a Omnibus, su La7, Riccardo Magi, segretario di +Europa.