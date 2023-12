Mes: Magi, ‘Giorgetti fa gioco sporco anti-Ue di Meloni e Salvini, si dimetta’

Dicembre 27, 2023

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Oggi in Commissione alla Camera abbiamo assistito all’imbarazzante ammissione di impotenza del ministro dell’Economia del nostro Paese di fronte all’accordo sul patto di Stabilità e sulla ratifica del Mes”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

“Un Ministro incapace di esprimere una sua linea, in Europa e in Italia, in una sorta di silenzioso gioco delle parti con il duo Meloni-Salvini. Un gioco che indebolisce l’Italia perché serve solo a confondere la linea del governo per consentire ai due di continuare con le sparate anti-Ue in vista della lunga campagna elettorale per le elezioni europee”.

“Sul Patto di stabilità, che porta anche la sua firma, Giorgetti già prepara il terreno per la demagogia contro ‘l’Europa che ci affama’ che Fdi e Lega useranno per la propaganda elettorale; sul Mes invece il ministro ha ribadito che all’interno del governo la sua opinione sulla linea di politica economica non conta nulla, tanto decidono il Ministro dei Trasporti e due parlamentari no euro. Giorgetti sta burocraticamente prestando il fianco al gioco sporco di Meloni e Salvini contro l’Europa, consapevole però che si sta facendo il male dell’Italia. La nostra opinione non cambia dopo questa audizione: Giorgetti si dimetta”, conclude Magi.