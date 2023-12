Mes: Magi, ‘sovranismo paranoico di Fdi e Lega’

Dicembre 10, 2023

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Continua l’indegno balletto del governo sul Mes: l’altro giorno il ministro degli Esteri e vicepremier Tajani diceva che andava approvato; oggi il capogruppo della Lega Molinari dice che non se ne parla. Non solo l’irresponsabilità di essere l’unico Stato europeo a non averlo ancora ratificato, ma una figura cialtronesca da parte di tutta la maggioranza, nei confronti degli italiani e nei confronti dell’Europa”. Lo afferma Riccardo Magi, segretario di Più Europa.

“Una cosa è certa: in questo Governo di destra, il complottismo anti europeo -aggiunge- resta un chiodo fisso che sta condizionando il posizionamento dell’Italia in Ue e il timido europeismo di Forza Italia viene subito smentito dal sovranismo paranoico di Lega e Fratelli d’Italia”.