Mes: Malan (Fdi), ‘non serve all’Italia, noi sempre contrari’

Dicembre 22, 2023

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – La riforma del Mes “è soprattutto volta a salvare le banche in difficoltà. Il fatto è che le banche in difficoltà non sono quelle italiane. Tutt’al più quelle a rischio sono magari quelle francesi e tedesche”. Così Lucio Malan, capogruppo Fdi al Senato, di Fratelli d’Italia, ad Agorà Rai Tre.

“Siamo contrari” alla riforma del Mes “perché riteniamo che non sia nell’interesse degli italiani, perché tende a imprimere quell’austerità che abbiamo visto non ha avuto successo, perché non ha ridotto il debito, ma lo ha fatto aumentare a suo tempo. Noi siamo sempre stati contro questa riforma del Mes, perché un Mes c’è tuttora in vigore, operativo come fondo salva Stati”.