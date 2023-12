Mes: Marattin, ‘Meloni ancora non ha capito cos’è, stupefacente’

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni è premier da più di un anno, ma è stupefacente come non abbia ancora capito che cos’è il Mes. Continua a credere che sia una sorta di scrigno a disposizione di chi lo desidera, presumibilmente perché annoiato e non ha altro da fare”. Così Luigi Marattin di Iv su twitter.

“La presidente ancora non ha capito che il Mes è uno strumento di assoluta emergenza, e viene attivato quando un paese perde l’accesso al mercato dei capitali ( = non trova più nessuno che gli presta i soldi) e l’unica alternativa è il fallimento. Quindi, dovremmo essere ben contenti che ora nessuno è costretto a ricorrervi: vuol semplicemente dire che non ci sono gravi crisi di liquidità in Europa”.