Mes: Meloni, ‘stupido ratificarlo senza metterlo in discussione’

Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Quello del Mes è un tema che sarebbe stupido aprire adesso, non ho cambiato idea sul Mes, è una parte di una serie di strumenti che vanno discussi nel loro complesso, non ha senso ratificare la riforma quando non sai cosa prevedono le nuove norme sul Patto di stabilità e crescita, rispetto alle quali, lo dico, non sono molto d’accordo sulla proposta della Commissione Ue”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al ‘Forum in Masseria’ a Manduria.

“Mi si deve dire qual è il quadro, poi parlo del Fondo salva-Stati – ha proseguito -. Se anche l’Italia ratificasse la riforma del Mes, siamo sicuri che verrebbe richiesto da qualcuno? Da noi sicuramente no, almeno finché io sarò al governo non verrà mai richiesto dall’Italia. Il Mes è uno stigma, è uno strumento che rischia di tenere bloccate delle riforme”, mentre sarebbe giusto, per Meloni, “metterlo in discussione” e attuare un ‘restyling’ per “liberarne le risorse”. “Spero che si possa essere pragmatici nell’affrontare questa materia che in Italia viene affrontata in modo ideologico. Ratificare la riforma così, senza metterla in discussione, secondo me è stupido”.