Mes, Meloni: “Tema non mi è stato posto da leader Ue”

Giugno 30, 2023

Bruxelles, 30 giu. (Adnkronos) – “Il tema del Mes non mi è stato posto” dai leader Ue. E’ quanto ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo. “Evidentemente è possibile che non ci sia la stessa attenzione che diamo noi nel dibattito italiano”, ha risposto la premier.

La situazione della terza rata del Pnrr, spiega Meloni, “non si sta aggravando, continuiamo a lavorare, come si legge nella comunicazione che questa mattina ha fatto la Commissione”. “Gli spoiler che cercano di minare un lavoro molto paziente che stiamo facendo non stanno centrando il loro obiettivo. Stiamo lavorando bene sulla terza rata. Quello sulla quarta rata è un lavoro lungo e non entro nel merito dei singoli dettagli. Sono molto più ottimista di lei”, ha proseguito Meloni rispondendo alla domanda di un cronista.

In tema di competitività, l’Italia aveva chiesto “pari condizioni anche per i Paesi che hanno minore spazio fiscale, vale a dire piena flessibilità nell’utilizzo dei fondi esistenti. Oggi nelle proposte della Commissione questo elemento è molto presente. Ricordo che per l’Italia vuol dire, tra fondi di coesione e Pnrr, circa 300 miliardi di euro che possono essere meglio spesi e concentrati sulle priorità”.