Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “L’Aventino della maggioranza, che sul Mes ha disertato il voto in commissione esteri della Camera, è patetico e ridicolo. Evidentemente, fare i conti con la realtà è troppo, per chi vive di propaganda. Hanno deciso di non decidere. Imbarazzanti”. Lo scrive su Twitter il senatore Antonio Misiani, responsabile economico Pd.