Mes: P.De Luca, ‘ratifica in commissione, destra non ha più alibi’

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “È positivo che sia stato calendarizzato per la prossima settimana in commissione Esteri della Camera l’esame delle proposte di legge per la ratifica della riforma del Mes, tra cui quella del Pd depositata a mia prima firma. Ora la maggioranza e il Governo non hanno più alibi. L’Italia è l’unico Stato a non aver ancora ratificato l’accordo sottoscritto. Il Pd farà il massimo in Parlamento per rendere finalmente efficace ed operativo uno strumento estremamente utile, che consente di dare maggiore stabilità all’economia dell’eurozona e al sistema bancario europeo”. Così Piero De Luca, vicepresidente dei deputati del Pd.